30 نصيحة لـ الوقاية من حرائق الماس الكهربائى

جدة - نرمين السيد - ولذلك، فهناك عدة طرق للحفاظ على شقتك أو منزلك من الماس الكهربائي، هذا الخطر الذى يداهم البيوت ليلا ونهارا، حتى تكون وأسرتك فى أمن وأمان.

عدة نصائح ذكرتها وزارة الكهرباء من جهة، وهيئة الحماية المدنية من جهة أخرى للوقاية من خطورة الماس الكهربائى تتمثل فى الآتى:

الوقاية من حرائق الماس الكهربائي

عدم لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية والأيدى مبتلة بالماء، أو الوقوف على أرض مبتلة.

فصل التيار الكهربائى أثناء إجراء أعمال الصيانة أو التركيب.

تجنب تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد فى الطرق التى يمر بها الأشخاص.

لا تترك أسلاك التوصيلات الكهربائية فى مواسير غير معزولة.

أهمية فصل التيار الكهربائى عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة.

يجب مراجعة قوة الأحمال الكهربائية للأسلاك والكابلات عند تأسيس المنازل والتأكد من ملائمتها.

كيفية الوقاية من الماس الكهربائي

تجنب نزع القابس أو ما يمسى بـ "الفيشة"، من مقبس الحائط أو ما يمسى بـ "البريزة" بعنف من خلال الأسلاك.

يجب استخدام الوصلات الخارجية المتعددة وكذلك غير المباشرة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

إجراء صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

أهمية التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

عدم وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

عدم توصيل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد لـ التيار الكهربى.

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

الوقاية من الماس الكهربائي

عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

عدم استبدال وسيلة القطع والوصل فى الأسلاك عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

تصميم الأعمال الكهربائية من قبل مهندسين أو فنيين كهربائيين متخصصين.

عند انقطاع التيار الكهربائى يجب إطفاء جميع الأجهزة ذات المحركات مثل المكيفات والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة الأخرى الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر حتى لا تتعرض تلك الأجهزة للتلف عند عودة التيار الفجائية.

القيام بأعمال الصيانة الدورية لجميع الأجهزة وخصوصا الثقيلة منها مع إجراء الاختبارات المناسبة.

يجب فصل التيار الكهربى عن الجهاز المتسبب فى الماس، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك.

إذا تسبب الماس الكهربائى فى حريق محدود، يمكنك إخماد النار باستخدام الملابس، أو غطاء فراش ثقيل.

احظر استخدام الماء فى إطفاء حرائق الماس الكهربائى، لأن الماء موصل جيد للكهرباء، ويعمل على توسيع دائرة التيار فى جميع أنحاء الغرفة.

طرق الوقاية من حرائق الماس الكهربائي

يجب تزويد المنازل بـ طفاية حريق سكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC تحسبا لحالات الطوارئ.

إذا عجزت عن إطفاء الحريق الكهربائى، اخرج فورا من مكان الحادث، وأخرج جميع المتواجدين بالمكان واستدع رجال الإطفاء.

احرص على إغلاق الباب وأنت تغادر مكان الحريق للحد من انتشار النار بسرعة.

ولا تحاول دخول المكان حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.