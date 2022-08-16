نصائح ذهبية فى العلاقات.. توقعات الأبراج الثلاثاء 16 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

فكر جيدًا لتتخطى مشكلات العمل واستغل الفرص، وخذ خطوة إيجابية تجاه الشخص الذى يحاول التقرب إليك.

الثور

واصل السعر لتحصل على فرصة عمل تناسبك، ورتب حياتك وافصل بين العمل الأمور الشخصية والأسرية.

الجوزاء

انصت لرؤسائك فى العمل ولا تتخطاهم، ولا تسمح لطرف ثالث التدخل فى العلاقة العاطفية حتى لا تتأثر سلبًا.

السرطان

استعيد شغفك لتصل إلى أهدافك، وانتظر حتى تجد فرصة الحب التى تريدها ولا تتسرع.

الأسد

لا تندفع وكن متزنًا وركز فى العمل، وحافظ على الروح الطيبة بينك وبين شريك حياتك، ووازن الأمور بعقلك.

العذراء

ساعد زملائك وقدم لهم الأفكار ليتحسن العمل، ولا تتجاهل شريك حياتك وقدم له الاهتمام.

العقرب

ابحث عن طرق مبتكرة لتحقق أهدافك فى العمل، وخصص وقتًا لشريك حياتك وشاركه فى بعض الأنشطة.

الميزان

استمر فى المحاولة حتى تصل إلى أحلامك ولا تيأس، وحاول أن تتقبل بعيوب ومميزات شريك حياتك معًا فلا يوجد إنسان كامل.

الجدى

رشد من نفقاتك واستثمر فى مدخراتك، وسيطر على أعصابك وانت تتحدث مع شريك حياتك ولا تنفعل.

القوس

ضع خططًا لتحقق ما تريد وتمسك بقرارتك ولا تتراجع، وتقرب

أكثر من شريك حياتك.

الحوت

حافظ على مكانتك فى العمل ولا تضيع المكاسب التى تحققت، وتصرف بعقلك لحل المشكلات فى العلاقة.

الدلو

اتخذ قرارات حاسمة تساعدك على التقدم فى العمل، وفاجىء شريك حياتك بتقديم هدية أو الخروج للتنزه.