عمرها 37 ألف عام..اكتشاف بقايا ماموث مذبوح دليل لوجود البشر الأوائل بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وتظهر بقايا لأنثى ماموث مع صغيرها، يقدر أن عمرها يبلغ 37 ألف عام.

ويوفر ذلك دليلًا جديدًا لاحتمال وصول البشر إلى أمريكا الشمالية فى وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد.

وعلم تيموثى روى، عالم الأحافير وجود الحفريات لأول مرة فى عام 2013 عندما لاحظ أحد الجيران شيئًا يخرج من إحدى تلال بعض الممتلكات التابعة لرو فى نيو مكسيكو، وعند فحصها بدقة وجد رو نابًا، وجمجمة عملاقة محطمة، وعظام أخرى بدت مكسورة بشكل متعمد، واعتقد رو أن موقع فيح حيوانين من الماموث.

وأجريت عملتى تنقيب لمدة 6 أسابيع فى الموقع فى عامى 2015 و2016 ولكن استغرق التحليل فى المختبر وقتًا أطول بكثير، ولا يزال مستمرًا كما أوضح رو، وفقًا لما ذكرته "CNN عربى".

وأشار رو أنه لا يزال يتعين على معالجة المصادفة الكونية لظهور هذا الموقع فى فنائى الخلفى.

وترسم العديد من الاكتشافات فى الموقع صورة لما حدث فيه منذ آلاف الأعوام، بما فى ذلك ادوات عظيمة، ودليل على وجود نيران، وعظام تحمل كسورًا وعلامات أخرى على ذبح البشر للحيوانات.

وساعدت مادة الكولاجين المأخوذة من عظام الماموث الباحثين فى تحديد أن الحيوانات ذبحت فى الموقع بين 36،25 و38،900 عام مضى.

ويقترح موضع المكان إلى وصول البشر الأوائل قبل 37 ألف عام بمدة طويلة، بحسب الدراسة، ومن المحتمل أنهم سافروا عبر البر، أو على طول الطرق الساحلية.