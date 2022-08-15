معهد الفلك ينظم الدورة التدريبية الأولى حول مفاهيم العلوم والأرصاد الفلكية

وتهدف الدورة التدريبية تأهيل ورفع كفاءة وصقل خبرات المعلمين فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وإتاحة المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك وتدريب المُعلمين على المهارات الأساسية والتى من شأنها زيادة التوعية بعلوم الفلك وترسيخ تلك المفاهيم لدى المُعلم حتى يكون لديه المهارات اللازمة لتدريسها للطلاب.
وتتناول الدورة عدة مفاهيم أساسية حول علوم الفلك منها، مُقدمة عامة فى الفلك والنظام الشمسى والإحداثيات والحسابات والظواهر الفلكية، بالإضافة إلى طرق الرصد الفلكى والمناظر، وكذلك التطرق إلى بعض الموضوعات المُثارة على الساحة العلمية حول نظريات بنية الكون والكواكب الخارجية واحتمالات الحياة فى الكون، والتدريب على المنظار الشمسى وأخذ الأرصاد للبقع الشمسية وزيارة المتحف التاريخى إلى جانب زيارة الأقسام العلمية بالمعهد؛ للتعرف على تخصصات المعهد المختلفة فى مجالات الفلك والجيوفيزياء.
وتُقام الدورة التدريبية على مدار 4 أيام بواقع 4 ساعات يوميًا إلى جانب التدريب العملى بمرصد القطامية الفلكى، الذى يضم أكبر تلسكوب فلكى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 25 مدرسا ومدرسة من مدارس القاهرة الكُبرى، تم اختيارهم عن طريق الاشتراك الحر على موقع المعهد.
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