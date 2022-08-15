بكاميرا مميزة.. شاومى تطرح هاتف Xiaomi Redmi K50 Ultra

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة شاومى هاتف Xiaomi Redmi K50 Ultra، والذى يأتى ضمن سلسلة هواتف K، بمواصفات مميزة تعد الأفضل حاليًا فى هذه السلسلة من حيث الأداء القوى والمعالج والذاكرة الداخلية وسعة التخزين، والشاشة والبطارية.





ويدعم الهاتف الجديد استخدام شريحتين من نوع نانو SIM كما يدعم شبكة 5G، ويأتى بمعالج كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 وثمانى أنوية، وواجهة تشغيل MIUI 13، وذاكرة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، وسعة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام. ويحتوى الهاتف الجديد من شاومى على شاشة أوليد بحجم 6.67 بوصة ودقة وضوح 1220 2712 بيكسل FHD+، كما يتميز الهاتف بخاصية الوضع الليلى وضع حماية العين، ومعدل تحديث 144 هرتز، وخاصية HDR10+، وخاصية Dolby Vision. ويتميز الهاتف بكاميرات ثلاثية والتى تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، وتدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

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