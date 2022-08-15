جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "تك كرانش" سيتعين على المستخدمين الذين لديهم أجهزة غير تابعة لشركة Google انتظار وقت لاحق من هذا العام.
للحصول على نظام تشغيل الهاتف المحمول.
أهم ما يميز Android 13 هو أحدث إصدار من Material You UI القابلة للتخصيص التى قدمتها مع Android 12.
تضيف Google أيضًا القدرة على تخصيص اللغات لتطبيقات مختلفة - مما يعنى أنه يمكنك الحصول على إعدادات النظام فى واحدة والتطبيقات فى أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تبدأ فى طرح أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.