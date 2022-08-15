جوجل تبدأ فى طرح أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "تك كرانش" سيتعين على المستخدمين الذين لديهم أجهزة غير تابعة لشركة Google انتظار وقت لاحق من هذا العام.

للحصول على نظام تشغيل الهاتف المحمول.

أهم ما يميز Android 13 هو أحدث إصدار من Material You UI القابلة للتخصيص التى قدمتها مع Android 12.

تضيف Google أيضًا القدرة على تخصيص اللغات لتطبيقات مختلفة - مما يعنى أنه يمكنك الحصول على إعدادات النظام فى واحدة والتطبيقات فى أخرى.