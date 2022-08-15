- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وأظهرت صور حديثة تصميم كبسولة حاصلة على براءة اختراع لمركبتها الفضائية "نبتون".
وتتميز الكبسولة بمساحة داخلية أكثر اتساعًا ومقاومة للضغط، وبها نوافذ مطلية عاكسة، مثل خوذة رائد الفضاء للحفاظ على درجات الحرارة، وتعتبر أكبر نوافذ حاصلة على براءة اختراع ويتم نقلها إلى حافة الفضاء.
وتهدف الشركة المنتجة للمركبة الفضائية إلى البادء فى نقل مجموعات تصل إلى 8 ركاب فى رحلات مدتها 6 ساعات، بحلول نهاية 2024.
ونظرًا إلى أنها لا تترك جاذبية الأرض، لن تكون هناك حاجة إلى دروس تدريبية وسيتمكن المسافرون من التجول فى بيئة الكبسولة، بحسب "CNN عربى".
ووسوف تتضمن الرحلات صعودًا لمدة ساعتين فوق 99% من الغلاف الجوى للأرض.
وسيكون بعد ذلك ساعتان أخريان للركاب لللاستمتاع بالمناظر من المقصورة قبل انحدارها نحو المحيط، وفى نهاية الرحلة سيعود الركاب إلى الشاطئ عن طريق السفينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 نجوم.. شركة أمريكية تحصل على براءة اختراع لمركبة فضاء خيالية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.