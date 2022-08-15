5 نجوم.. شركة أمريكية تحصل على براءة اختراع لمركبة فضاء خيالية (صور)

جدة - نرمين السيد - تخطط شركة فضاء أمريكية بولايد فلوريدا، لنقل الركاب لمسافة تصل إلى 100 ألف قدم فى كبسولة مضغوطة معلقة من نسخة هائلة عالية التقنية من منطاد الهواء الساخن، بطريقة فريدة خالية من الكربون والانبعاثات الكربونية للسفر إلى حافة الفضاء.





وأظهرت صور حديثة تصميم كبسولة حاصلة على براءة اختراع لمركبتها الفضائية "نبتون".

وتتميز الكبسولة بمساحة داخلية أكثر اتساعًا ومقاومة للضغط، وبها نوافذ مطلية عاكسة، مثل خوذة رائد الفضاء للحفاظ على درجات الحرارة، وتعتبر أكبر نوافذ حاصلة على براءة اختراع ويتم نقلها إلى حافة الفضاء.

وتهدف الشركة المنتجة للمركبة الفضائية إلى البادء فى نقل مجموعات تصل إلى 8 ركاب فى رحلات مدتها 6 ساعات، بحلول نهاية 2024.

ونظرًا إلى أنها لا تترك جاذبية الأرض، لن تكون هناك حاجة إلى دروس تدريبية وسيتمكن المسافرون من التجول فى بيئة الكبسولة، بحسب "CNN عربى".

ووسوف تتضمن الرحلات صعودًا لمدة ساعتين فوق 99% من الغلاف الجوى للأرض.

وسيكون بعد ذلك ساعتان أخريان للركاب لللاستمتاع بالمناظر من المقصورة قبل انحدارها نحو المحيط، وفى نهاية الرحلة سيعود الركاب إلى الشاطئ عن طريق السفينة.