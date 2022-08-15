جينيفر لورانس.. سر رشاقة جميلة هوليوود (صور)

جدة - نرمين السيد - جينيفر لورانس

وتعد النجمة جينيفر لورانس، من أكثر نجمات السينما الأمريكية جمالا وجاذبية، لإطلالاتها الأنيقة وأزيائها الجذابة وقوامها الرشيق.

وتتساءل الكثير من الفتيات عن سر جمال جينيفر لورانس، حتى كشفت عن روتينها للعناية بجمالها على مختلف النواحى المتعلقة بالعناية بالبشرة أو رشاقتها.

سر جمال جينيفر لورانس

تستعين جينيفر لورانس بالعديد من الطرق التى تساعها فى الحصول على بشرة نضرة وصافية، منها:

1-تنظيف البشرة:

تحرص جينيفر على تنظيف بشرتها، لأجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب والاستفادة بالمغذيات اللازمة له.

وبسبب خضوع جينفير للتصوير لساعات طويل، تظل بالمكياج طوال تلك المدة لذا من الممكن أن يؤثر سلبا على بشرتها، ولكنها تحرص على وضع فواصل حتى لا ترهقها أى تزيله وتضعه من جديد.

وبالإضافة إلى ذلك فهى تقلل من استخدام المكياج خارج أيام التصوير، حتى تساعد البشرة فى التنفس والراحة دون إرهاقها من خلال سد المساك بكثرة مستحضرات التجميل.

2-ترطيب البشرة ليلا:

تسعى جينيفر على ترطيب بشرتها يوميا من خلال استعمال كريم ليلى غنى بالفيتامينات والمواد المرطبة حتى تمنح البشرة فرصة للاستفادة بتلك العناصر لأطول فترة ممكنة.

3-واقى الشمس:

يعتبر واقى الشمس من المنتجات التى لا يمكن الاستغناء عنها، لدورها فى حماية البشرة من الأشعة الضارة وتجديده كل ساعتين إلى أربع ساعات.

4-تقشير البشرة:

تعتمد جينيفر على تقشير البشرة، لأجل التخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة.

رشاقة جينيفر لورانس

لا تعتمد جينيفر على نظام غذائى معين أو ثابت، فهى تتناول مختلف الأطعمة ومن بينها الأطعمة المليئة بالدهون ولكن بمقدار صغير، مع الحرص على ضرورة ممارسة رياضة المشى لأجل التمكن من حرق الدهون.

وتحرص لورانس على ممارسة الرياضة فهى تساعد فى حرق الدهون وشد العضلات للحفاظ على رشاقة الجسم، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه التى تساعد فى التخلص من الدهون وتمنح للبشرة نضارتها.