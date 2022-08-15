بـ7 إطلالات.. أديل تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

جدة - نرمين السيد - وتألقت أديل فى جلسة التصوير بـ7 إطلالات مميزة، كشفت فيها جميعا عن رشاقتها ونحافتها لأول مرة بعد الرجيم القاسى الذى خضعت له مؤخرا، وخسرت بسببه الكثير من وزنها الزائد.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه أديل، عودة حفلاتها الجماهيرية مرة أخرى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم.

وأعلنت أديل، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" موعد انطلاق حفلاتها والمقرر إقامتها بداية من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2023، على مسرح الكولوسيوم.

أديل ترد على شائعات انفصالها مع حبيبها (صور)

وفازت أديل، مطلع هذا العام بـ3 جوائز عالمية فى حفل "BRIT Awards - جوائز الموسيقى البريطانية"، من بينها أفضل ألبوم، عن ألبومها الرابع "30"، وأغنية السنة عن أغنية "إيزى أون مى"، بالإضافة إلى جائزة بجائزة فنان العام.