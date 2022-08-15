حزن وحب وتضامن.. «أبو سيفين» تظهر وحدة المصريين الحقيقية (صور)

جدة - نرمين السيد - حريق كنيسة أبو سيفين

وشهدت منصات السوشيال ميديا حالة من الحزن والألم لصعوبة حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة، إثر فقدان أسر وعدد من الأطفال وكبار السن والشباب.

هاشتاج كنيسة أبو سيفين

وتصدر هاشتاج "كنيسة أبو سيفين" مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ المستخدمون تقديم التعازى للأقباط بعد تلك الحادثة الشنيعة، والدعاء للمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.

وحدة المصريين

وكشفت حادثة كنيسة إمبابة وحدة المصريين الحقيقة التى ظهرت فى مساندة أهالى الضحايا والمصابين بأرض الواقع أو تقديم التعازى ودعم الأقباط عبر السوشيال ميديا.

وخلال الساعات الماضية حرص المغردون عبر تويتر على التعبير عن حزنهم فى كلمات بسيطة بحساباتهم الشخصية، كما تواصلت حلقة التعازى والدعاء حتى الآن.

قلب واحد متألم

وتفاعل المغردون بقلب واحد متألم مع هاشتاج "كنيسة أبو سيفين"، وقالوا: "الله يرحم أخواتنا ضحايا كنيسة أبو سيفين وربنا يصبر قلب كل أم فقدت أطفالها"، "خالص تعازينا لأهالى الضحايا"، "عزاءنا لأسر الضحايا رحمة الله عليهم أجمعين"، "خالص العزاء لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة .. ربنا يعزيهم ويصبر قلوبهم وتمنياتى بالشفاء للمصابين".

وحرص المغردون على تقديم التعازى للأقباط والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وقالوا: "رحم الله إخواننا المتوفيين"، "خالص العزاء فى ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتى بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، "خالص العزاء مع أمنياتى بالشفاء العاجل للمصابين .. حفظ الله مصر وشعبها الطيب الكريم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين".