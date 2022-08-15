جدة - نرمين السيد - أجهزة هواوى الجديدة
وكشفت تسريبات عن استعداد هواوى لكشف الستار عن اثنان من الأجهزة فى ديسمبر المقبل، وهما "Mate X3" وسماعة "Freebuds 5" اللاسلكية.
هاتف Mate X3
ويتمتع الهاتف الجديد "Mate X3" بتصميم مميز أنيق ونحيف وبوزن خفيف، كما يدعم مقاومة أعلى للصدمات.
مواصفات Mate X3
وتطرح الشركة ذلك الإصدار بفواصل للشاشة مميزة بتصميم جديد يدعم إختفاء تجعد الشاشة فى تصميم الهاتف.
ويتمتع الهاتف الجديد بدعمه لشبكات 4G، وتستعد هواوى لطرح المزيد من التفاصيل عن الهاتف وسعره خلال الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قابل للطى.. هاتف جديد بتصميم أنيق من هواوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.