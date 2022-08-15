قابل للطى.. هاتف جديد بتصميم أنيق من هواوى

جدة - نرمين السيد - أجهزة هواوى الجديدة

وكشفت تسريبات عن استعداد هواوى لكشف الستار عن اثنان من الأجهزة فى ديسمبر المقبل، وهما "Mate X3" وسماعة "Freebuds 5" اللاسلكية.

هاتف Mate X3

ويتمتع الهاتف الجديد "Mate X3" بتصميم مميز أنيق ونحيف وبوزن خفيف، كما يدعم مقاومة أعلى للصدمات.

مواصفات Mate X3

وتطرح الشركة ذلك الإصدار بفواصل للشاشة مميزة بتصميم جديد يدعم إختفاء تجعد الشاشة فى تصميم الهاتف.

ويتمتع الهاتف الجديد بدعمه لشبكات 4G، وتستعد هواوى لطرح المزيد من التفاصيل عن الهاتف وسعره خلال الأيام المقبلة.