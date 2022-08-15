- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأماكن التى تنضم لقائمة أغرب المناطق فى العالم، لحاجتها إلى الاستكشاف.
أشجار الموتى
وهناك حديقة مليئة بأشجار الموتى الموجودة وسط منظر طبيعى مبهر، وتحتوى على الكثير من الخضرة والجمال والتى تشهد نزيف الطبيعة لدمائها وسط البياض الناصع.
الأماكن الغريبة
وهناك عدد من الأماكن الغريبة التى تثير دهشة مشاهديها بمجرد رؤيتها، منها:
-الشاطئ الوردى:
تحتوى جزر البهاما واحدة من أكثر الأماكن تميزا فى العالم، وهو شاطئ يسيطر عليه اللون الوردى، سواء الرمال أو المنازل.
وأوضح الخبراء أن سر تغيير لون الرمال للوردى يرجع إلى وجود بعض المعادن والعوالق التى تسكن الرمال وأيضا "المنخربات" وهو عبارة عن كائن مجهرى يحتوى على قشرة وردية تميل إلى الأحمر، بالإضافة إلى تكوينها من مزيج المرجان والأصداف وكربونات الكالسيوم.
-الغابة الميتة:
تتواجد فى ناميبيا غابة خرجت عن شكلها المألوف الذى عبارة عن أشجار كثيفة وأرض خضراء نابعة من الشجيرات الصغيرة، ولكن الغابة الميتة لها طابع خاص ومختلف حيث تتكون من أشجار سوداء تحارب من أجل البقاء على الحياة.
وتحاط تلك الرمال بالكثير من الكثبان الرملية العملاقة ذات اللون البرتقالى الصدأ مما تشكل خلفية متناقضة مع طبيعة الوسط الأبيض.
-شلالات الدماء:
تتواجد فى انتاركتيكا، بالرغم من تميزها بأنها كتلة بياض ناتجة عن سيطرة الثلج اللامتناهى، ولكن يتوسطها شلال صغير ينزف الدماء، وهى عبارة عن ماء يحتوى على كميات كبيرة من الحديد، ويرجع اللون الأحمر إلى الحديد المؤكسد الموجود فى المياه المالحة.
-نفق الحب:
تشتهر أوكرانيا بنفق الحب، ويتميز بالأوراق الخضراء الطبيعية التى تحاطه، فهو كان عبارة عن جزء من السكك الحديدية الصناعية فى أوكرانيا المهجورة والتى سيطرت وتوغلت عليها الطبيعة، وتحول إلى مكان مخصص للعشاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شلالات الدماء وأشجار الموتى.. مناطق غريبة بمواصفات مبهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.