شلالات الدماء وأشجار الموتى.. مناطق غريبة بمواصفات مبهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأماكن التى تنضم لقائمة أغرب المناطق فى العالم، لحاجتها إلى الاستكشاف.

أشجار الموتى

وهناك حديقة مليئة بأشجار الموتى الموجودة وسط منظر طبيعى مبهر، وتحتوى على الكثير من الخضرة والجمال والتى تشهد نزيف الطبيعة لدمائها وسط البياض الناصع.

الأماكن الغريبة

وهناك عدد من الأماكن الغريبة التى تثير دهشة مشاهديها بمجرد رؤيتها، منها:

-الشاطئ الوردى:

تحتوى جزر البهاما واحدة من أكثر الأماكن تميزا فى العالم، وهو شاطئ يسيطر عليه اللون الوردى، سواء الرمال أو المنازل.

وأوضح الخبراء أن سر تغيير لون الرمال للوردى يرجع إلى وجود بعض المعادن والعوالق التى تسكن الرمال وأيضا "المنخربات" وهو عبارة عن كائن مجهرى يحتوى على قشرة وردية تميل إلى الأحمر، بالإضافة إلى تكوينها من مزيج المرجان والأصداف وكربونات الكالسيوم.

-الغابة الميتة:

تتواجد فى ناميبيا غابة خرجت عن شكلها المألوف الذى عبارة عن أشجار كثيفة وأرض خضراء نابعة من الشجيرات الصغيرة، ولكن الغابة الميتة لها طابع خاص ومختلف حيث تتكون من أشجار سوداء تحارب من أجل البقاء على الحياة.

وتحاط تلك الرمال بالكثير من الكثبان الرملية العملاقة ذات اللون البرتقالى الصدأ مما تشكل خلفية متناقضة مع طبيعة الوسط الأبيض.

-شلالات الدماء:

تتواجد فى انتاركتيكا، بالرغم من تميزها بأنها كتلة بياض ناتجة عن سيطرة الثلج اللامتناهى، ولكن يتوسطها شلال صغير ينزف الدماء، وهى عبارة عن ماء يحتوى على كميات كبيرة من الحديد، ويرجع اللون الأحمر إلى الحديد المؤكسد الموجود فى المياه المالحة.

-نفق الحب:

تشتهر أوكرانيا بنفق الحب، ويتميز بالأوراق الخضراء الطبيعية التى تحاطه، فهو كان عبارة عن جزء من السكك الحديدية الصناعية فى أوكرانيا المهجورة والتى سيطرت وتوغلت عليها الطبيعة، وتحول إلى مكان مخصص للعشاق.