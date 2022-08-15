Vivo Y35 4G.. فيفو تطلق هاتفا جديدا لـ الشباب بأسعار ومواصفات مذهلة

جدة - نرمين السيد - هواتف فيفو بالتأكيد تناسب الشباب فى فئات العمر المختلفة؛ نظرا لتكلفتها المنخفضة، حيث تستهوى قلوب الصغار.

فيفو أعلنت عن مفاجأة سارة لعملائها، حيث كشفت عن إصدار جديد تحت اسم Vivo Y35، والذى ستطرحه بسعر منافس بالنسبة للمواصفات التى حصل عليها.

مميزات هاتف Vivo Y35 4G

وفى هذا السياق، قال موقع "gizmochina"، إن هاتف فيفو الجديد 4G Vivo Y35 سينطلق إلى أسواق إندونيسيا، بمواصفات مميزة من بينها شاشة عرض على شكل قطرة ماء، مع إطار يأتى بتصميم مسطح على غرار أجهزة آيفون.

ولفت إلى أن هاتف فيفو Vivo Y35 4G بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، مشيرا إلى أن الشاشة تحتوى على شاشة معدل تحديث 90 هرتز، وتتمتع بتصميم نوتش على شكل قطر ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وكشف موقع gizmochina عن أن تشغيل هاتف Vivo Y35 4G، سيكون بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680، والمطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، لافتا إلى أنه يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة افتراضية بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

سعر هاتف Vivo Y35 4G

سعر هاتف Vivo Y35 4G، فهو معلوم أنه من أرخص الأسعار عالميا،حيث سيأتى الهاتف الجديد Vivo Y35 4G مقابل سعر يبدأ من 232 دولار "أى ما يعادل 4400 جنيه مصرى".

مميزات كاميرا Vivo Y35 4G

أما إعدادات الكاميرا فى هاتف Vivo Y35 4G، لها مذاق خاص، حيث زودت فيفو هاتف Vivo Y35 4G، بنظام كاميرا ثلاثى العدسات فى جزيرة مربعة الشكل،الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للقطات العمق، يتميز الهاتف الذكى بكاميرا 8 ميجابكسل لـ صور السيلفى ومكالمات الفيديو.

هاتف Vivo Y35 4G

بطارية هاتف Vivo Y35 4G ستكون بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.