بتصميم مميز.. Dell تطرح جهاز (XPS 13 (9315

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة Dell خلال الفترة الماضية عن جهاز XPS 13 Plus الذى جاء بخاصية اللمس فى الشاشة، واليوم يأتى الإصدار الأقل تكلفة XPS 13"9315" بنفس لغة التصميم، حيث يتميز بهيكل بسماكة 0:55 إنش، ووزن خفيف 1.17 كيلوجرام.

ويتوفر الجهاز باثنان من النماذج التى تتضمن معالج Core i5-1230U و Intel Core i7- 1250U

والتى تتميز باثنان من الأنوية على الأقل للآداء، مع 8 من الأنوية للكفاءة، وياتى الجهاز بذاكرة من 8 جيجا وصولًا إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين من 256 جيجا بايت إلى تيرابايت فى سعة PCIe-4.0 SSD.

ويحتوى الجهاز على شاشة بحجم 13.4 إنش ودقة عرض 1920 فى 1200 بيكسل، ويتميز النموذج الثانى بخاصية اللمس بدقة 3840 فى 2400 بيكسل، وسطوع 500 nit.