تقدم مهنى ونصائح عاطفية.. توقعات الأبراج الإثنين 15 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

تخلص من الكسل وابتعد عن الروتين فى العمل، وتبادل الحب والاهتمام مع شريك حياتك.

الثور

لا تلتفت لمن يحاولون تعطيلك وامضى فى طريقك، وقرب المسافات بينك وبين شريك حياتك.

الجوزاء

استغل ذكائك فى العمل للوصول إلى أهدافك، حافظ على قوة العلاقة بينك وبين شريك حياتك.

السرطان

نظم وقتك وكن مرنًا فى العمل، واقترب من شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الأسد

لا تبوح بأسرار العمل لأى شخص، ولا تبالغ فى تقديم مشاعرك للطرف الأخر وحافظ على القدر المعقول لذلك فى العلاقة.

العذراء

ابحث عن طرق جديدة لإنجاز مهامك داخل العمل، وحاول إصلاح الأمور بينك وبين شريك حياتك ولا تتعمد إثارة المشكلات.

العقرب

رتب أفكارك للتفوق فى عملك، وحافظ على أسرار العلاقة العاطفية وحاول تحسينها.

الميزان

تعاون مع زملائك وكن بعيدًا عن المشكلات، وجدد العلاقة بينك وبين شريك حياتك لتقوى العلاقة.

الجدى

وازن بين العمل والحياة الشخصية والأسرية، وتقرب من عائلتك والإشخاص الإيجابيين فى حياتك.

القوس

ابذل قصارى جهدك للتفوق وتُحسن من وضعك الوظيفى، وفر الامان لشريك حياتك وتحدث معه وقدم له الاهتمام.

الحوت

احرص على معرفة كل جديد فى مجال عملك لتكن مميزًا، واصلح ما أفسدته فى العلاقة العاطفية.

الدلو

ابحث عن أفكار جديدة لتثبت نفسك فى العمل، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية.