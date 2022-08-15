تحذير لمستخدمى فيسبوك وإنستجرام.. بياناتكم فى خطر

جدة - نرمين السيد - حذر باحث تقنى من مصيدة يقع ضحيتها مستخدمو تطبيقى فيسبوك وإنستجرام، لافتًا إلى أن المتصفح الداخلى للمواقع الإلكترونية يزود تلك المواقع بأكواد برمجية تسمح بتتبع المستخدم.





وأشار فليكس كراوس، الباحث التقنى إلى أن المتصفح الداخلى لفيسبوك أو إنستجرام يحقن "سيفرة جافا سكريبت" فى كل موقع زاره مستخدم التطبيقين، ما يمكن شركة ميتا، المالكة للتطبيقين من مراقبة جميع تفاعلات المستخدم، بما فيها كلمات المرور والعناوين وأرقام بطاقات الائتمان، بحسب ما نشره موقع "انجيدجت" المتخصص فى الشأن التقنى.

وركز كراوس فى بحثه على إصدارات التطبيقين على نظام التشغيل IOS باعتبار أن الشركة المالكة له "أبل" تسمح للمستخدمين بإلغاء تتبع التطبيق عند فتحة لأول مرة، وهى الشركة المعروفة بضمانات الأمان الإلكترونى.

وأوضح الباحث التقنى أن فيسبوك لا يستخدم أكواد جمع البيانات الحساسة التى يستخدمها إنستجرام، ومع ذلك يبقى تصفح المواقع الإلكترونية داخله غير آمن، وفقًا لـ "العربية".

ودعا كراوس مستخدمى هذه التطبيقات بتصفح مواقع الإنترنت عبر متصفحات خارجية، مفضلًا متصفحى "سفارى" و "فايرفوكس" تحديدًا فى ضمانات أمن البيانات، مبينًا أنهما يحميان المستخدم من تتبع البرمجية، عبر تشفير التصفح.

وأضاف الباحث التقنى كراوس أن التطبيقات الأخرى المملوكة لميتا لا تتبع المستخدمين كما فى فيسبوك وإنستجرام لا سيما تطبيق التراسل الشهير واتساب، معتبرًا أن طريقة عمل الأخير هى الأفضل للمستخدم، والشىء الصحيح الذى ينبغى عمله.