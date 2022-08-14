إخفاء أرقام الهواتف داخل المجموعات.. تحديث جديد من واتساب يدعم الخصوصية

جدة - نرمين السيد - ويوجد تحديثًا جديدًا بنسخة واتساب التجريبية على هواتف أندرويد، يقدم خيار خصوصية تم تطويره لحماية مستخدمى المنصة وإخفاء أرقام هواتفهم عند بدء محادثة داخل مجموعة، وذلك لأن مشاركة رقم الهاتف مع الآخرين قد تشكل خطورة كبيرة فى بعض الأحيان، حيث قد يستخدمه "الهاكرز" للوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى او الحسابات البنكية.

وتعتبر ميزة مشاركة رقم الهاتف قيد التطوير حاليًا ضمن الإصدار التجريبى رقم 2.22.17.23، وتصل لمستخدمى أندرويد فى تحديث مستقبلى للتطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من مشاركة أرقام هواتفهم مع مجموعة فرعية معينة من المجتمع، وبمجرد طرح الميزة المرتقبة سيتم تفعيلها بشكل افتراضى لإخفاء رقم هاتف المستخدم بعد الانضمام إلى المجتمع أو المجموعات على التطبيق.