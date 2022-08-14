موقف بطولى.. شاب ينقذ طفلة من الغرق فى نهر جارف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو انزلاق طفلة فى نهر متسارع، قبل أن يقفز شاب صينى، بعد الحادثة بثوان لينقذها من الغرق قبل أن يجرفها النهر بعيدًا، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأشار موقع "ناو ذس" إلى أن الشاب البطل هو جاو ياتشون، وهو مدرس إعدادى، كان يمشى قرب النهر عندما لاحظ الواقعة.

وأضح المصدر أن الطفلة أعيدت إلى عائلتها بسلام، بعد إنقاذها من الغرق.