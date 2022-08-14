فريق بحثى أمريكى: استخدام التحفيز الكهربائى والصوت لعلاج الآلام المزمنة

جدة - نرمين السيد - كشف فريق بحثى أمريكى عن استخدام تقنية جديدة تجمع بين التحفيز الكهربائى للجسم والموجات الصوتية لتحفيز الجهاز الحسى الجسدى للإنسان، لعلاج الآلام المزمنة وغيرها من أنواع الخلل الحسية والعصبية فى المستقبل القريب.





كما كشف الفريق البحثى التابع لجامعة مينيسوتا الأمريكية عن أن الباحثين انتهوا من الاختبارات على الحيوانات فى معرفة نتائج هذه التقنية وأنهم يعتزمون البدء فى التجارب على الإنسان قريبا.

وقال البروفيسور كورى جلوكنر، الباحث المشرف على الفريق الأمريكى فى تقرير نشرته دورية "نيورال انجينيرينج" الطبية، أن التجارب على هذه التقنية استخدمت التحفيز الكهربائي بالتزامن مع موجات صوتية عريضة النطاق لتحفيز القشرة الحسية لبعض الخنازير، وهذه القشرة هى المسئولة عن نقل إشارات الألم والإحساس عبر جميع أنحاء الجسم.

وأضاف البروفيسور الأمريكى أن هناك آمالا كبيرة فى أن يتوصل الباحثون من خلال هذه التقنية لعلاج الآلام المزمنة بطريقة آمنة وسهل الحصول عليها أفضل من تناول الأدوية والعقاقير، مشيرة إلى أن موضوع علاج الآلام يعتبر مسألة خطيرة للكثير من الناس وأن طرق علاجها لا تعتبر مرضية بالنسبة للكثيرين، حيث يلجأ البعض لأدوية تحتوى على مادة الأفيون، ونعلم جيدا أن هذه العلاجات غير ملائمة للكثير منهم.

من جهة أخرى، قال البروفيسور فى الهندسة الحيوية هوبرت ليم، أحد كبار الباحثين المشاركين فى تجارب التقنية الجديدة، إن هذا البحث أظهر أنه باستخدام الموجات الصوتية والموسيقى فإن الخلايا الحسية لقشرة الدماغ يتم تحفيزها بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه التقنية تفتح مجالا جديدا لاستخدام طرق النماذج المتعددة فى التحفيز العصبى لجسم الإنسان وهى المتبعة بالفعل فى العلاج الطبيعى لتسكين الآلام المزمنة التى تصاحب الكثير من الأمراض، ونسعى لتطوير هذا الإطار لتحقيق نتائج أفضل.