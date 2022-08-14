بشحن سريع.. فيفو تطرح هاتف «iQOO Z6 5G»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف فيفو الجديد اسم "iQOO Z6 5G" والذى يأتى بشاشة من نوع "LCD" وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة. ويوفر هاتف "iQOO Z6 5G" الجديد شحنا سريعا بقوة 80 وات، وبذلك يصبح أسرع شاحن فى سلسلة Z6. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ذات إعداد ثلاثى، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة تبلغ 64 ميجابيكسل، كما يعمل بمعالج قوي نوع Snapdragon 7.

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