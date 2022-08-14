الصين تبتكر طائرة مسيرة لاستخدامها فى أعمال تعديل الطقس وحماية البيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضح معهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطورى الطائرة، فى بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الطائرة تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع، مشيرا إلى أنها أكملت رحلتها الأولى التى استغرقت 75 دقيقة من مطار فى مقاطعة شنشى بشمال غربى الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جوا، وأن نجاح الرحلة الأولى للطائرة يمثل اختراقا فى مجال المركبات الجوية غير المأهولة المصنوعة فى الصين، التى تستخدم فى الرصد متعدد الوظائف عبر الاستشعار عن البعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيضا المساهمة فى الحد من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة.

وأضاف أن الوظائف الجديدة للطائرة تشمل الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبى، والاستشعار عن البعد فى الموقع.