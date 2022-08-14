بسبب صوته.. الشرطة تلقى القبض على مغنى فى بنجلاديش

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جدة - نرمين السيد - وأجبرت الشرطة البنجالية، المطرب الذى يدعى "هيرو ألوم" على توقيع اعتذار رسمى لكونه لا يصلح للغناء، بالإضافة إلى وقف عروض أغانيه الكلاسيكية.
واحتجزته الشرطة لمدة 8 ساعات، بعد انتقاده من قبل مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، ووصفوا صوته "بأنه نشاز".
وكشفت الشرطة عن تلقيها للكثير من الشكاوى بسبب غناء ألوم، لذا أجبرته على الاعتذار، بالإضافة إلى ارتداءه زى الشرطة فى عدد من مقاطع الفيديو.
وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد فى داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدى، وأكد أنه لن يكرر هذا، كما نفت محاولة الضغط على المغنى لتغيير اسمه، وذلك وفقا لصحيفة "البيان".
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