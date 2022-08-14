نمبر وان.. «ابدأ يومك بصباحك ومطرحك» يتصدر تريند تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" على تصدر التريند، قائلا "#ابدأ_يومك_بصباحك_ومطرحك الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.