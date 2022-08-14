كادت تتسبب فى كوراث.. إصلاح ثغرة أمنية بأجهزة الحاسب الخاصة بطائرات بوينج

جدة - نرمين السيد - أوضح باحثون أمنيون أنه تم إصلاح ثغرة رقمية فى أنظمة الحاسب الآلى المستخدمة فى بعض طائرات شركة بوينج، والتى كان من الممكن أن تسمح للمتسللين الأشرار بتعديل البيانات والتسبب فى وقوع الطيارين فى تقديرات حسابية خاطئة خطيرة.





وأشارت شركة للأمن السيبرانى إلى أنه من شأن العبث بالإصدارات الأقدم من اداة رقمية تُستخدم لحساب سرعات الهبوط والإقلاع على بعض الطائرات من قبل المتسللين الذين لديهم وصول مباشر إلى حقيبة الطيران الألكترونية، وهو جهاز لوحى يستخدمه الطيارون للتخطيط للرحلات الجوية، بحسب ما نقلته "العربية".

وقالت الشركة إنه فى حالة حدوث تعديل فى البيانات، ولم يتم اكتشاف أخطاء التقدير الناتجة عن ذلك أثناء عملية الفحص أو التحقق المطلوبة من قبل الطاقم، يمكن أن تهبط الطائرة على مدرج قصير للغاية، أو تقلع بسرعات غير صحيحة مما قد يؤدى إلى ارتطام ذيل الطائرة بالأرض او انحراف عن المدرج.

ولفتت شركة بوينج فى بيان إلى أنها ليست على علم بأى طائرة تأثرت بالمشكلة لكنها أصدرت تحديثًا برمجيًا لمعالجتها.

وذكر أليكس لوماس، مستشار الأمن السيبرانى أن احتمال التأثير على سلامة الطيران منخفض للغاية، الطيارون مدربون على التعامل مع المواقف غير العادية.