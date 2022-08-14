كويكب بحجم حوت أزرق يمر بمحيط الأرض.. أستاذ فضاء يوضح التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أسامة شلبية أستاذ فيزياء الفلك والفضاء ومدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة، إن الأجسام القريبة من الأرض يتم رصدها من وكالات الفضاء حول العالم. وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه تم تكوين شبكة لحراسة الفضاء تتعامل مع كل هذه الأجسام، فهى ليست كواكب أو أقمار تابعة لها، وإنما كويكبات، عندما ترتطم بالغلاف الجوى تحترق وتتفكك.

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