نصائح مهمة فى العمل والعلاقات العاطفية.. توقعات الأبراج الأحد 14 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

واصل العمل حتى تحقق أهدافك، وتعامل بهدوء مع شريك حياتك وساعده على حل المشكلات.

الثور

تحلى بالصبر ولا تفتعل مشكلات مع مديرك فى العمل، ولا تجعل الضغوطات التى عليك تؤثر على العلاقة العاطفية.

الجوزاء

جدد سعيك لتصل إلى أحلامك، وتقرب أكثر من شريك حياتك وقدم الدعم له.

السرطان

حافظ على الجدية فى العمل لتُحسن مكانتك، وحاول حل المشكلات فى العلاقة العاطفية.

الأسد

تعلم من أخطاء الماضى ولا تكررها، وحاول التفاهم مع شريك حياتك ولا تتعمد العناد معه.

العذراء

حافظ على المكاسب التى حققتها الفترة الماضية، وانصت لشريك حياتك حتى يعبر عن ما بداخله.

العقرب

اعرض أفكارك المميزة على رؤسائك فى العمل، وحافظ على استقرار أسرتك ولا تحكى أسرارك العائلية لاحد.

الميزان

تعاون مع زملائك لتحقق نتائج جيدة فى العمل، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

الجدى

كن مرنًا مع كل المواقف التى تقابلك فى العمل، وتجنب المشادة مع شريك حياتك وتعامل معه برفق.

القوس

افصل بين العمل والحياة الشخصية، واحرص على تقوية علاقتك بشريك حياتك.

الحوت

لا تتسرع فى اتخاذ قرارات بالعمل، فكر جيدًا، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك الشخصية ويكون ملائم لك.

الدلو

حافظ على طاقتك وحاول تجديدها واستعيد نشاطك لتحقق أهدافك، وعبر لشريك حياتك عن حبك وتقديرك له حتى تحافظ على قوة العلاقة.