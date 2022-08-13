جدة - نرمين السيد - وكانت Oppo قد قدمت هاتف Find N خلال الفترة الماضية كأول إصدار للشركة من الهواتف القابلة للطى، إلا أن هذا الإصدار إقتصر على السوق الصينى حتى الآن، وذكرت تقارير حديثة أن الشركة تخطط للمنافسة قريبًا، فى الأسواق العالمية باثنان من الهواتف القابلة للطى.
وأوضحت التقارير أن إصدارات Oppo المرتقبة من الهواتف القابلة للطى تنطلق للأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة على أن تعرف بـ Find N Fold وFind N Flip.
وتخطط Oppo لمنافسة سامسونج باثنان من الإصدارات الجديدة على غرار هواتف Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 التى انطلقت مؤخرًا بشكل رسمى.
ومن المتوقع أن تأتى إصدارات Oppo برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى الأسواق العالمية.. Oppo تنافس قريبا بهاتفين قابلين للطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.