فى الأسواق العالمية.. Oppo تنافس قريبا بهاتفين قابلين للطى

جدة - نرمين السيد - وكانت Oppo قد قدمت هاتف Find N خلال الفترة الماضية كأول إصدار للشركة من الهواتف القابلة للطى، إلا أن هذا الإصدار إقتصر على السوق الصينى حتى الآن، وذكرت تقارير حديثة أن الشركة تخطط للمنافسة قريبًا، فى الأسواق العالمية باثنان من الهواتف القابلة للطى.

وأوضحت التقارير أن إصدارات Oppo المرتقبة من الهواتف القابلة للطى تنطلق للأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة على أن تعرف بـ Find N Fold وFind N Flip.

وتخطط Oppo لمنافسة سامسونج باثنان من الإصدارات الجديدة على غرار هواتف Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 التى انطلقت مؤخرًا بشكل رسمى.

ومن المتوقع أن تأتى إصدارات Oppo برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1.