تبدو كالإنسان.. فيديو لقطة تشرب المياه من الصنبور يحصد ملايين المشاهدات

جدة - نرمين السيد - حصد مقطع فيديو لقطة تشرب من المياه ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدت وكأنها مثل إنسان وهى تروى عطشها من صنبور هذه الآلة الموجودة فى كل منزل تقريبًا.





وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو عبر حسابه على تويتر قد تلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين ومستخدمى تويتر، حيث حصد الفيديو حوالى 8 مليون مشاهدة، و38 ألف مشاركة، وأبدى أكثر من 267 ألفًا آخرين إعجابهم به.

وتظهر القطة فى الفيديو الذى تتجاوز مدته 12 ثانية، وهى تقف على قدميها الخلفيتين، وتضغط بإحدى القدمين الأماميتين على مفتاح الصنبور الأزرق، حتى تبقى المياه متدفقة لتشربها، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

ولم يوضح الحساب مكان نشر الفيديو ولا متى جرى تصويره ولا أى تفاصيل أخرى، لكنه نشر فيديو آخر للقطة من زاوية أخرى، حتى يثبت على ما يبدو أن الفيديو حقيقى تمامًا.

ونهالت التعليقات التى تصف الحيوانات بأنها ذكية وجميلة، فيما اعتبر آخرون الفيديو النموذج المثالى لـ"التعلم القائم على الملاحظة"، الذى تأخذ القطط فيه موقع البطولة.

وقال فريق ثالث إن الفيديو تذكير بتخصيص كميات من مياه الشرب للحيوانات الأليفة، خاصة فى ظل الحرارة المرتفعة التى يتميز بها فصل الصيف.