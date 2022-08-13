أبل تستعد لطرح سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة أبل للكشف عن أحدث أجهزتها، وخاصة هاتف آيفون، فى مؤتمر سنوى تعقده فى شهر سبتمبر من كل عام، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن موعد محدد بشان هاتفها الجديد آيفون 14.





ومن المتوقع أن تزيح أبل الستار عن هواتف "آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، و3 طرازات جديدة من ساعة أبل، بالإضافة إلى سماعة جديدة من طراز "إيربودز".

وهناك توقعات بالكشف عن الهواتف الجديدة فى 6 سبتمبر المقبل، على أن تكون متوفرة فى الأسواق فى 16 من الشهر ذاته، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

لكن المجلة تفيد بتعذر هذا الموعد، خاصة أن الشركة تريد أن تعقد مؤتمرها هذا العام واقعيًا وليس افتراضيًا، بعد العودة الجزئية لمؤتمر أبل الخاص بالمطورين فى وقت سابق من العام الجارى، إثر تخفيف قيود جائحة كورونا.

وعلى أى حال فإن تقريب موعد الكشف عن هواتف آيفون يمنح الشركة أسبوعًا إضافيًا من المبيعات فى الربع المالى الذى ينتهى فى 30 سبتمبر، وهو أمر فى غاية الأهمية لها، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأفادت توقعات سابقة بأن أبل ستعقد مؤتمر الكشف عن الأجهزة الحديثة فى 13 سبتمبر، وهو ما يعنى أن الأجهزة ستكون فى أيدى المستهلكين فى 23 من الشهر ذاته.