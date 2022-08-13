أشبه بالفراشة.. مشهد مذهل لاصطدام مجرتين فى جوف الكون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استطاع علماء مرصد Gemini North الذى يضم تلسكوبات طولها 8 أمتار فى ولاية هاواى الأمريكية من التوصل إلى صورة مذهلة لتصادم حدث بين مجرتين حلزونيتين ضخمتين، تبعدان فى كوكبة Virgo أو "العذراء" بدائرة البروج، أكثر من 60 مليون سنة ضوئية عن الأرض، بحيث ظهرت المراحل المبكرة من الاندماج العظيم على شكل فراشة كونية جميلة، بهرت العلماء والناس العاديين.





إنها الطبيعة المذهلة لظهور الكون مختلفًا يومًا بعد يوم لمراصد وتلسكوبات وأقمار صناعية جوالة للرصد من الفضاء، فتدهش العلماء والناس العاديين، ومنها بدت مجرة NGC 4568 وهى فى حالة مبكرة من اندماج مذهل مع مجرة NGC 4567 المرتبطة معها بعلاقة ضمن مجال الجاذبية المتبادل، بحيث استمرت الأشكال الحلزونية الأصلية لكلتا المجرتين، وذلك نقلًا عما ورد ببيان نشره وأصدره NOIRLab المعروف كمختبر يقوم بتشغيل مرصد "جمينى شمال" فى هاواى.

وجاء فى البيان أنه مع استمرار الاصطدام والاندماج البطىء سستغير الأنماط الشبيهة بالذراع إلى دردة تفقد معها المجرتان هياكلهما الحلزونية، حيث تؤدى قوى الجاذبية المكافحة إلى اندفاعات مكثفة من تشكل النجوم لتنتهى فى النهاية إلى ظهور مجرة إهليلجية جديدة بعد 500 مليون عام تقريبًا.

ويقدم الحدث المرتقب بعد ذلك الزمن البعيد صورة جديدة للعلماء، إضافة إلى نظرة خاطفة لما سيحدث حين تصطدم مجرة "درب التبانة" بعد 5 مليارات عام بأقرب جارة لنا، وهى مجرة Andromeda أو المرأة المسلسة التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة مع إنها بعيدة أكثر من مليونين و500 ألف سنة ضوئية عن الأرض، بحسب "العربية".

وتظهر صورة الفراشة التى أنتجها مرصد Gemini North من البيانات التى قام فى 2020 بجمعها مستعرًا أعظم، نتج عن انفجار مونى لامع لنجم ضخم سموه SN 2020fqv حين رصدوه قبل عامين لأول مرة، وهو الظاهر كنقطة مضيئة تقع وسط أحد الأذرع الحلزونية لإحدى المجرتين.