خانها ففضحته بطريقة لا تخطر على بال (صورة)

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل وبحسب سكاى نيوز، اشترت المرأة صفحة كاملة فى جريدة أسترالية، ووضعت فيها رسالة لزوجها باسمه بالكامل حتى يعرف الجميع.

وكتبت فى الإعلان: "عزيزى ستيف، أتمنى أن تكون سعيدا معها. الآن، ستعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن بذىء.. من جينى".

الأمر لم يقتصر على هذا، فحملت نهاية الرسالة فى الصفحة الإعلانية الصدمة الأكثر، حيث قالت السيدة الأسترالية إنها دفعت مقابل الإعلان من بطاقة زوجها الائتمانية.

وكتبت "جينى": "للإشارة: اشتريت هذا الإعلان باستخدام بطاقتك الائتمانية".

وحققت المرأة مرادها حيث بات الإعلان حديث الشارع، وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى عبر حساباتهم.

من جانبها علقت الصحيفة على الحدث، وقالت إنها لا تعرف فى واقع الأمر من هو "ستيف" مشيرة إلى أنه على ما يبدو من حديث السيدة أنه شخص سىء للغاية.

وأوضحت الصحيفة أنها لن تقدم أى معلومات عن المعلنة، حفاظًا على السرية.