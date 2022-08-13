Y77e.. سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف للبيع بألوان مختلفة أبرزها الأزرق، والوردي، والأسود، ويبلغ سعره 250 دولارا، وذلك فى مرحلته الأولى بالصين، على أن ينتقل إلى بلاد الشرق الأوسط قريبا.

يحظى هاتف Vivo Y77e، الذى يعمل وفق نظام التشغيل أندرويد 12، بطارية تصل قوتها لـ 5000 مللي أمبير خلال ساعة، تعمل بالشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويحتوى الهاتف على ذاكرة تصل إلى 256 جيجابايت، إضافة إلى فتحة بطاقة microSD يمكن من خلالها توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

هاتف فيفو الجيد يعمل بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Dimensity 810، وجاءت شاشته عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.58 بوصة، وبدقة Full HD +، وتدعم أخذ العينات باللمس، ومعدل تحديث 60 هرتز.

هاتف Vivo Y77e، يدعم شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى احتوائه على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إضافة لعدسة ماكرو تصل دقتها لـ 2 ميجا بكسل، أما الرئيسية فجاءت بدقة 13 ميجابكسل.