تفاصيل استحداث كلية لدراسة علوم الفضاء فى مصر

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أسامة شلبية أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم فى جامعة القاهرة، تفاصيل استحداث كلية لدراسة علوم الفضاء كأول تخصص أكاديمى فى مصر من نوعه، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة هى الجامعة الأم لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط بما لها من عراقة وتخصصات كبيرة.





وتابع فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر: "برعاية رئيس الجامعة، نسعى للتطور وأن نكون أحدث وأرقى مستوى العلم والتعليم، فى الجامعة ذراعى الفضاء، الأول هو علوم الفضاء الأساسية والفلكية، حيث إنه موجود فى قسم عريق بكلية العلوم منذ سنة 1939 فيه علوم الفلك والأرصاد الجوية والفضاء وعدد لا بأس به من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المساعدين".

وأردف: "الذراع الآخر هو الذراع التطبيقى والهندسى موجود فى قسم هندسة الفضاء والطيران، ويتكاملا فى مسائل التخصصات البينية وهى تخصصات المستقبل، وكل ما يلتقى فى خدمة البحث العلمى فى اتجاه معين وهو اتجاه علوم الفضاء، ومن الفضاء يمكننا التحكم فى كل ما هو على الأرض، وبالتالى تلتقى كل العلوم والاقتصاد، لأن صناعة الفضاء استثمار، بالإضافة إلى القانون لأن الصناعة يحكمها القانون الدولى والمحلى".

وأكد أن هذه النوعية الجديدة من الكليات والتخصصات وهى كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة بالشيخ زايد هى افتتاح جديد لفروع جديدة تحمل المستقبل فى علوم جديدة مثل علوم النانو، حيث يتم العمل على وضع اللائحة، وهناك الكثير من العمل الإنشائى يجرى حاليا على قدم وساق.