وتابع فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر: "برعاية رئيس الجامعة، نسعى للتطور وأن نكون أحدث وأرقى مستوى العلم والتعليم، فى الجامعة ذراعى الفضاء، الأول هو علوم الفضاء الأساسية والفلكية، حيث إنه موجود فى قسم عريق بكلية العلوم منذ سنة 1939 فيه علوم الفلك والأرصاد الجوية والفضاء وعدد لا بأس به من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المساعدين".
وأردف: "الذراع الآخر هو الذراع التطبيقى والهندسى موجود فى قسم هندسة الفضاء والطيران، ويتكاملا فى مسائل التخصصات البينية وهى تخصصات المستقبل، وكل ما يلتقى فى خدمة البحث العلمى فى اتجاه معين وهو اتجاه علوم الفضاء، ومن الفضاء يمكننا التحكم فى كل ما هو على الأرض، وبالتالى تلتقى كل العلوم والاقتصاد، لأن صناعة الفضاء استثمار، بالإضافة إلى القانون لأن الصناعة يحكمها القانون الدولى والمحلى".
وأكد أن هذه النوعية الجديدة من الكليات والتخصصات وهى كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة بالشيخ زايد هى افتتاح جديد لفروع جديدة تحمل المستقبل فى علوم جديدة مثل علوم النانو، حيث يتم العمل على وضع اللائحة، وهناك الكثير من العمل الإنشائى يجرى حاليا على قدم وساق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل استحداث كلية لدراسة علوم الفضاء فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.