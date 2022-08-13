دار ضيافة للأطفال فى المسجد النبوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المشروع الذى يبلغ مساحته الإجمالية 268 مترا مربعا الواقع بين مخرج 339 و340 من مخارج ساحات المسجد النبوى، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد فى إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.

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