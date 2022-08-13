العثور على أجمل فراشة فى العالم بالصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الإماراتية فإن الفراشة الذهبية، التى تم العثور عليها لأول مرة، تن تسجيلها كواحدة من أفضل أنواع الفرشات المستخدمة للزينة على مستوى العالم.
وفى تعليقه على هذا الحدث، قال "وو قانغ" الأستاذ المشارك فى كلية علوم وتكنولوجيا النبات بجامعة هواتشونغ الزراعية، إن هذا النوع من الفرشات يواجه خطر الانقراض، بعد محاولات من قبل البعض سواء بقصد أو بدون لتدمير البيئة المعيشية التى تتكيف معها.
أوشار إلى أن منطقة غابات شنونغجيا، من أكثر الأماكن المناسبة لإقامة الفراشة Troides aeacus حيث تقل فيها الأنشطة البشرية بينما تتميز بمعالم طبيعية مميزة.
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