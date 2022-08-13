نصائح مهمة.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - برج الجدى

فكر مرتين قبل أن تخطو، هذه الخطوة كبيرة جدا فى حياتك والآثار الناتجة عنها كبيرة جدا وقد تكون أكثر منك بكثير.

برج الحوت

يمكنك أن تكون أكثر قوة عن طريق التحلى بالقليل من الثقة فى نفسك، الأمر الذى تفقده تماما منذ فترة طويلة.

برج الدلو

حاول أن تنتهى سريعا من إغلاق هذا الملف، ترك هذا الشىء مفتوحا لفترة أطول من ذلك سوف يسبب لك الضرر فى حياتك.

برج القوس

لن تاخرج من هذه المشكلة دون خسائر، عليك تحمل بعض الخسائر فى بعض الأحيان حتى تخرج من بعض المشاكل.

برج العقرب

لا تحاول الهروب الآن فى هذا الوقت العصيب، عليك أن تستمر إلى النهاية طالما أنك بدأ بالفعل.

برج العذراء

عدم حسمك للأمور فى بدايتها يقلل كثيرا من فائدة قرارتك التى تحدث فى الغالب متأخرة جدا عن الموعد الذى يجب عليك اتخاذها.

برج الميزان

تشعر اليوم بكثير من الإحباط، فلا تدع هذه الطاقة السلبية عليك لأنك تعى أنك أقوى منها بالفعل.

برج الأسد

لا يمكنك الاستمرار فى هذه الأحلام الوردية فقط، عليك أن تعمل على تحقيق ما ترغب في تحقيقه بدلا من الحلم فقط.

برج السرطان

لقد حققت الكثير من النجاح الفترة الماضية من حياتك، يمكنك الاستمرار فى تحقيق المزيد من النجاح فقط إذا امتلكت نفس الإرادة.