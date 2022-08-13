سامسونج تكشف عن أغلى هاتف حتى الآن!

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة، إن هناك منتجات جديدو خلال حدث Unpacked يوم الأربعاء، بما فى ذلك Galaxy Z Fold 4.
وأصبح Galaxy Z Fold 4، مزودا بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلى من الهاتف ما يمنح تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصى، ويبدأ سعره من 999 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 125 غيغابايت، ويصل إلى 1199 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 512 غيغابايت، وكلا الطرازين من الهواتف الذكية متوافقان مع 5G، ويأتيان بمقاومة الماء IPX8 ويمكن طيهما وفتحهما أكثر من 200000 مرة.
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