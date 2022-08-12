معهد الفلك: لدينا استراتيجية لرصد الظواهر المتعلقة بالتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن المعهد لديه سياسة استراتيجية للعمل على رصد الظواهر المتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية مثل (هبوط الدلتا، ارتفاع سطح البحر، أطلس الانبعاثات الشمسية) من خلال منظومة الأرصاد الوطنية التى يديرها المعهد والتعامل مع خطط التكيف ومواجهة تداعيات تلك المتغيرات المناخية.





جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية بعنوان "التغيرات المناخية: بين وقع المخاطر ورصد الحلول"، التى نظمها المعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، واللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك فى إطار استعداد مصر، لاستضافة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السابع والعشرين COP-27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.

وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد واللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض إلى أن المعهد يدير حاليا وبالشراكة مع الجانب البريطانى وبتمويل من المركز الثقافى البريطانى، مشروعا بحثيا عن تأثير التغيرات المناخية على مجالات الطاقة والبناء والمحاصيل الزراعية.

وناقش برنامج الندوة العديد من المحاور المهمة ومنها التغيرات المناخية المرتبطة بالتغيرات المغناطيسية الأرضية ذات السعة العالية، ومساهمة النشاط الشمسى فى آلية التغير المناخى، وتاريخ التغيرات المناخية على كوكبنا الأزرق، والانفجارات البركانية والتغيرات المناخية.

وبحثت فعاليات الندوة آليات إعادة تقييم للمخاطر المتعددة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المتعددة لدلتا النيل، والتغير المناخى واستدامة الموارد المائية فى مصر بين التحديات والحلول، وإدارة المياه العذبة فى سياق تغير المناخ: "دراسة حالة حوض النيل"، وقابلية التراث الثقافى للتأثر فى عصر التغيرات المناخية: التأثير المتوقع على مصر.

وتم عرض التطور التاريخى لتغير المناخ من مؤتمر ستوكهولم 72 إلى مؤتمر الأطراف 27، ومشكلة تآكل السواحل على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مصر، والطاقة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ودور التقنيات النووية فى مجابهة آثار التغيرات المناخية.

وانتهت فعاليات الندوة الى صياغة عدة توصيات لرفعها إلى اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ؛ لتعظيم الاستفادة من الرؤى المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومن أهمها ضرورة العمل الجماعى بين دول حوض النيل من أجل نظام دقيق للرصد الهيدرولوجى فى الوقت الحقيقى، إنشاء نظام مراقبة أرضى على مجرى النهر بأكمله، تقييم موارد المياه الجوفية كدخل مائى مستدام.

وأوصت الندوة بإعطاء الأولوية والموارد الكافية لمؤسسات الدولة لتفعيل خطط مواجهة تغير المناخ ولتثقيف وإعلام سكان الريف بمعلومات كافية والتوجه إلى أنظمة الإنذار المبكر، العمل مع وكالات التنمية الأخرى لتقاسم أو تجميع الموارد معا من أجل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والنظر فى بناء القدرات وتبادل المعرفة مع المساهمين للتخفيف من الأثر المتوقع لتغير المناخ على التراث الثقافى المصرى.

وأكدت أهمية بناء استراتيجية للتدخل على أساس منهجية التخفيف من الكوارث، والقدرة على الصمود، الاعتماد الأساسى على نقل المعرفة البحثية لإدراج التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقات الطاقة الشمسية إلى الحيز الصناعى المحلى، الإسراع بتمكين وتطبيق تكنولوجيا تخزين ونقل الطاقة النظيفة لا سيما الهيدروجين الأخضر.

شارك فى فعاليات الندوة الدكتور زكريا هميمى، الأستاذ بجامعة بنها ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية، والدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ونخبة متميزة من العلماء والباحثين فى مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء والفلك والأرصاد الجوية وغيرها من التخصصات البينية، وعدد من رؤساء وأعضاء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.