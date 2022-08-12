رمضان عبدالرازق: 5 أفعال تجعل المرء أكثر وفاء لسيدنا محمد

جدة - نرمين السيد - قال عبدالرازق خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، إن أول شيء هو الإيمان وثانيا محبته وثالثا طاعته ورابعا التعظيم وأخيرا الصلاة والسلام عليه، مشددا على أن علامة حب النبى صلى الله عليه وسلم هى إطاعته فيما أمر وفعل، مع التعظيم والتوقير لأن هناك آيات عديدة تؤكد ذلك.

تابع أن الوفاء لسيدنا النبى منها الصلاة عليه لأن الله وملائكته والأنبياء وكل الخلق يصلون عليه، والصلاة كفيلة بأن تقوم بالشحن الإيمانى الأسطورى للقلوب.

كما أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق أنه من أعظم القيم هى الوفاء بالعقود، واصفا إيها بأنها "دوائر كبيرة"، حيث يوجد دائرة الوفاء مع الله وأخرى دائرة مع النبى وثالثة مع الناس وأيضا دائرة الوفاء مع كل من نعرفهم، ولكن أكبرهم هى دائرة الوفاء مع من أساء إلى الإنسان لأنه عكس التيار ومجاهدة للنفس.

أشار إلى أن هناك فارق بين الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، فالثانى هو شيء مكتوب واتفاق بين طرفين مثل البيع والشراء أو عقد الزواج وما شابه، أما العهد فهو تعهد بشيء ما وعدم نكثه.

"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى.