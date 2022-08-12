فيسبوك VS تيك توك.. إحصائية تصدم مستخدمى الموقع العجوز

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "البيان" الإماراتية، أكد مركز "بيو" للأبحاث أن المراهقين لم يعدوا هم القوام الأساسى لمتابعى موقع فيسبوك، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواقع بدأت فى سحب البساط من فيسبوك خلال السنوات الأخيرة.

إحصائية صادمة بشأن موقع فيسبوك

وأشار المركز، إلى أن يوتيوب وتيك توك أصبحا أبرز المنصات الترفيهية التى تستقطب الشباب الأمريكيين بشكل يتجاوز عدد مستخدمى موقع "فيسبوك"، موضحا أن تطبيق تيك توك يستخدمه "أحيانا" 67% من المراهقين فى الولايات المتحدة، بينما يستخدمه 16% بشكل دائم تقريبا.

نشاط تيك توك يزلزل عرش فيسبوك

وخلال إحصائيات المركز، أوضحت الدراسة الأمريكية أن تطبيق تيك توك الصينى أصبح تطبيقا عالميا على الهواتف المحمولة سنة 2017، وبدأ فى التسلل نحو القمة، حتى بدأ ينافس فيسبوك بشكل شرس، خاصة أن مقاطع الفيديو القصيرة المنشورة عليه تحقق نجاحا غير مسبوق.

وأضاف المركز الأمريكى، أن نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة ويتصفحون فيسبوك تراجعت من %71 عام 2015 إلى %32 عام 2022، ويبدو أن الفيسبوك أصبح يطلق عليه الموقع العجوز، مقارنة بالتطبيق النشط تيك توك، خاصة أن تنبأ البعض بزيادة خسائر فيسبوك خلال الشهور الماضية.