بالستراس.. نوال الزغبى تواكب أحدث صيحات الموضة (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت نوال الزغبى، فى الصور بإطلالة جديدة ومختلفة بعدما استعانت بموضة الستراس حول عينيها مع وضع المكياج البرونزى الذى ارتكز حول الجفون العلوية، وبدت إطلالتها جذابة ومميزة نالت استحسان عدد كبير من جمهورها.

وتنتظر نوال الزغبى، مقابلة جمهورها المصرى فى حفلات صيف القلعة هذا العام، وكتبت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "أحلى جمهور بمصر أم الدنيا.. الخميس 25 أغسطس المقبل ضمن مهرجان القلعة الدولى لنقضى سوا سهرة من العمر.. تحيا مصر، مصر أم الدنيا، منتظراكم جميعا".

إطلالة صيفية جريئة لـ نوال الزغبى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى (صور)

يذكر أن نوال الزغبى، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "حفلة" جاءت باللهجة المصرية، وبقالب غنائى إيقاعى، من كلمات هانى صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو الكليب من إخراج فادى حداد، وحقق الكليب 5 ملايين و35 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد أقل من أسبوع على طرحه.