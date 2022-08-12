دفعة واحدة.. وكالة الفضاء الروسية تطلق عددا قياسيا من الأقمار الصناعية 

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية بيانا، اليوم الجمعة، بأنه تم وضع جميع الأقمار الصناعية النانوية، متناهية الصغر أقل من 10 كجم، التى تم إطلاقها من محطة بايكونور الفضائية على متن صاروخ حامل من طراز سيوز-2.1 بى، المزود بمعزز فريجات فى 9 أغسطس تحت إدارة مصمميها.

ويعد الإطلاق المتزامن لـ16 قمرا صناعيا روسيا، رقما قياسيا فى تاريخ صناعة الصواريخ الفضائية الروسية.

يشار إلى أنه فى 9 أغسطس الجارى وضع الصاروخ سيوز 16 قمرا صناعيا نانويا روسيا فى مدارها صنعتها الجامعات والشركات والمنظمات غير الربحية الرائدة فى البلاد.

وتم إنشاء جميع الأقمار العلمية والتعليمية النانوية الـ16 فى إطار مشروع سبيس-بى، الذى ينفذه صندوق مساعدة الابتكار بدعم من وكالة روسكوزموس، والحركة الروسية لأطفال المدارس ومنظمات أخرى.

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يركز المشروع على هندسة وإنتاج الأقمار الصناعية النانوية على أساس منصات الأقمار الصناعية الأصلية وإنشاء مجموعة مدارية من حوالى 100 قمر نانوى لإنشاء بنية تحتية لإشراك أطفال المدارس فى العمل العلمى والتقنى فى مجال تقنيات الفضاء.