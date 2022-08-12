نفوق جماعى للأسماك.. كارثة بيئية عملاقة بين ألمانيا وبولندا (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - وحذر مسؤولون، الجميع من دخول مياه النهر، بعدما أزال الصيادون ما لا يقل عن 10 أطنان من الأسماك الميتة من امتداد 200 كيلومتر من النهر شمال أولاوا فى جنوب غرب بولندا.
وذكرت وزارة البيئة فى ولاية براندنبورج الألمانية، إن مادة غير معروفة شديدة السمية عثر عليها فى نهر أودر، تسببت فى نفوق جماعى للأسماك.
تناول أنواع معينة من الأسماك يسبب الخرف وألزهايمر
وأظهرت النتائج الأولية بوجود مواد كيماوية اصطناعية، يحتمل جدا أن يكون لها تأثيرات سامة على الأسماك داخل النهر.
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