اليوم العالمى للشباب.. أحلام أبناء مصر تتحول لواقع فى الجهمورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - الأحلام تتحول لحقيقة

وأولت القيادة المصرية اهتمامًا بالغا بالشباب، ليس فى مصر واحد، بل خارجها أيضا، فلم لم يكن يتخيل أحد أن يتحقق الحلم ويجتمع شباب مصر والعالم ليجلسوا جنبا إلى جنب يتحاورون ويناقشون ويقدمون توصياتهم لنخبة من قادة وزعماء العالم، ولتتحول أحلامهم إلى حقيقة على أرض مصر، من خلال منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة ازدهار وسلام إلى العالم.

ويعد المنتدى أحد المحافل الدولية الثرية، حيث يجمع شبابا طموحا لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقى فى عالم اليوم وعالم الغد من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام من مصر للعالم.

تحدى الشباب فى نسخ المنتدى المختلفة ونجحوا فى تنفيذ عدد من المبادرات التى تستهدف دولا فقيرة ونامية وأيضا تبنى العديد من المبادرات التى تكون محور اهتمام شباب العالم، بخلاف تحقيق أقصى مستوى من الخبرة أثناء مشاركتهم، لذلك اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة منتدى شباب مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

كيف نجحت الدولة فى تمكين الشباب للعبور نحو الجمهورية الجديدة؟

ولم تكن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب: "استمعوا إلى شبابكم، فلا حاضر دونهم ولا مستقبل بغيرهم"، مجرد شعار فى خطاب الرئيس، بل هى واقع ملموس تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تطبيقه حتى يتم تمكين الشباب فى مختلف المجالات.

وفى هذا السيا عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: كيف نجحت الدولة فى تمكين الشباب للعبور نحو الجمهورية الجديدة؟

وبين أن مادة دستورية كانت نقطة البداية التى انطلق شعاعها نحو وضع الشباب على مسار التمكين متمثلة فى دستور 2014 فنصت المادة 244 على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل فى البرلمان، حتى جاءت النتائج مثمرة من خلال قانون الانتخابات بتخصيص 16 مقعدا للشباب فى القوائم الانتخابية وتمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان.

وإيمانا بالدور الكبير للشباب خصص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2016 ليكون "عام الشباب المصرى" وذلك فى إطار حرصه على الاستماع لآراء الشباب عن طريق إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت شعار المؤتمر "الوطنى للشباب.. ابدع انطلق"، حتى كان عام 2017 مرحلة تطبيق ما تم الاستماع إليه من الشباب والإعلان عن قرار جمهورى بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

العبور إلى الجمهورية الجديدة

سواعد قوية للشباب اعتمد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خريطة العبور نحو الجمهورية الجديدة عن طريق تولى الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين مع تمثيل الشعب فى البرلمان وبعض الوظائف القيادية الأخرى بالوزارات والقطاعات الخدمية بمختلف وظائف الدولة.