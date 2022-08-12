وسائل التواصل الاجتماعى بأمريكا والمعلومات المضللة.. استطلاع يكشف مفآجات

وكشف الاستطلاع ، الذى أجراه معهد بوينتر الأمريكى من خلال مبادرته للتوعية بالإعلام الرقمى والمعروفة بـ"ميديا وايز"، أن نحو نصف الأمريكيين " 47% " يتعرضون لمعلومات زائفة أو مضللة بصورة يومية.
وأجرى الاستطلاع ، وفق صحيفة ذا هيل الأمريكية، على نطاق عالمى ولأجيال عمرية مختلفة فى بلدان الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا ونيجيريا والهند واليابان بإجمالى يزيد على 8500 شخص فيما بين شهرى يونيو ويوليو الماضيين.
وأظهر جيل الشباب " من 18 ـ 25 سنة " ، والأكبر سنا " من 42 حتى 57 سنة " أنهم الأكثر ثقة فى قدرتهم على التحقق من صدق ما ينشر على المنصات الإليكترونية من صور أو مقالات أو فيديوهات بينما كان نصف من سنهم أقل من ذلك قلقين من أن أفراد عائلاتهم معرضون للمعلومات المضللة.
وقال أليكس ماهاديفان مدير مبادرة "ميديا وايز" - فى بيان - إن غالبية المشاركين من كافة الأجيال عبروا عن اعتقادهم فى أهمية التحقق من مدى صدق المعلومات المنشورة من خلال تتبع مصدرها ومدى تضمنها حقائق معروفة".
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