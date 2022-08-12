لينكد إن تطرح ميزات جديدة لمنشئى المحتوى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن الإطلاق يمثل أحدث جهود LinkedIn نحو بناء نظام أساسى لإنشاء المحتوى وجذب المبدعين.
فى الأسابيع المقبلة، سيتمكن منشئو المحتوى على LinkedIn من إضافة رابط قابل للنقر مباشرة إلى صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم لتوجيه حركة المرور إلى مواقعهم الإلكترونية أو الموارد الأخرى، بغض النظر عما إذا كانوا على LinkedIn أو خارجها، على سبيل المثال، تشير الشركة إلى أنه يمكن للمبدعين استخدام الميزة الجديدة للربط بأحدث نشراتهم الإخبارية أو مواقعهم الشخصية على الويب.
يمكنك إضافة رابط قابل للنقر عليه من خلال النقر على أيقونة "إضافة رابط" بعد إنشاء منشور جديد على الهاتف مع صورة أو مقطع فيديو.
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