قمامتك كلمة السر فى رائحتك العطرة! (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة فرنسية متخصصة فى صناعة العطور، فى تقرير لها، إعادة تدوير بقايا الفراولة وبذور الجزر وبقايا الأغذية الزراعية والاستفادة من النفايات لتدخل فى تركيبة ومكونات العطور، وغزو عالم الموضة بأغرب خبر يمكن سماعه فى عالم الجمال والأزياء.

صناعة عطرك من نفاياتك

وأكدت الشركة، أنها ستوسع دائرى مجال الاقتصاد الدائرى، لتشمل قشور الكاكاو قابلة للاستعمال فى تركيبات العطور، مشيرة إلى أنها أصدرت مجموعة جديدة من العطور تصل لـ8 أنواع معاد تدويرها، ومن أبرزها: "الخميرة، وقشور شجر السرو، وثمار الكاكاو".

وأشارت الشركة الفرنسية، إلى أن قطاع العطور فى العالم يتجه نحو ابتكار طرق جديدة فى مجال العناية التجميلية والموضة، موضحة أن عطر Angel Nova برائحة التوت البرى والورد أثار إعجاب عدد كبير من الفرنسيين.

وعلى خطى الشركة الفرنسية، أطلقت إحدى الشركات الشهيرة عطور برائحة التفاح، والفراولة، والبرتقال المر، والورد، وذلك بعد انتشار خلفية إعادة تدوير مخلفات الإنسان من الفاكهة؛ لينتج منتجات عطرية ليس لها مثيل.

إعادة تدوير النفايات سر المحافظة على البيئة

وفى سياق آخر، تعد صناعة العطور أحد أبرز الصناعات حول العالم، ومن أبرز الشهيرة بصناعتها هى فرنسا، ويتلائم إعادة تدوير المواد الخام مع النظام الذى تنتهجه دول العالم للمحافظة على البيئة واستكشاف عطور جديدة بمكونات مثيرة للاهتمام ولم يسبق استعمالها فى الصناعات العطرية من قبل.