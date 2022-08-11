لعلهم يفقهون.. أستاذ دعوة إسلامية يشرح أقسام الفكر الإلحادى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال سيف خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبد المعز على قناة "dmc"، إن الإلحاد نوعين، الأول هو إنكار وجود الله من الأصل، وهو كان سائدا بشكل أكبر فى الماضى، كما يوجد هناك نوع ثانى وهو "لا أدرى" أى أن الملحد لا يعلم إن كان هناك إله أو لا، ولا يعرف إن كان يوجد عذاب قبر أو لا ولا يعلم كذلك إن كان هناك آخرة أو جنة أو نار.



تابع أن الإلحاد تطور بعد ذلك ليكون هناك نوع جديد ويطلق عليه "إنسانوية" أى يكون هناك دين واحد فقط يشمل الإسلام والمسيحية واليهودية، وهؤلاء ينادون بما يطلقون عليه "دين الإنسانية"، ويريدون إلغاء جميع الأديان ويضعون ملامح محددة لسير العالم.

فى سياق آخر، أكد أستاذ الدعوة الإسلامية أن أهل الدعوة إلى الله تعالى هم التنوريين الحقيقيين، لأن الله تعالى هو نور السماوات والأرض، والألفاظ التى تقال باسم "التنوير" وبها أفكار متطرفة لا علاقة لها بأهل الدعوة إلى الله الذين يؤمنون بالوسطية.

"لعلهم يفقهون" برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت للخميس فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء، يقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبد المعز.