بعد خضوعها لعملية لشد الجلد.. إنجليزية: أبدو مثل سحلية

جدة - نرمين السيد - ولجأت سيدة تدعى جين بومان، صاحبة الـ 59 عاما، إلى عملت خلايا ليفية لشد جلد الرقبة.

واتبعت الإنجليزية نظام غذائى أدى لفقدان وزنها لذا قررت الخضوع لعمليات تجميل لأجل شد الجلد.

وطالبت نصيحة من أصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على البوتوكس، حتى ظهرت رسالة من معالج تجميل يتحدث عن العلاج بـ "البلازما الليفية".

وبعدها راجعت صفحته ووجدت تقييمات رائعة، لذا قررت خوض تجربة العلاج بالخلايا الليفية والذى من خلاله يتم إطلاق تيار كهربائى عالى التردد حتى تتجدد الأنسجة.

وبعد الانتهاء من العملية شعرت بأن رقبتها تحترق، وقالت: "وبعد أسابيع لم يكن هناك أى تغيير على الإطلاق باستثناء الندوب الرهيبة، كان لدى مئات من نقاط الحاجب فى جميع أنحاء صدرى لأبدو مثل سحلية".

وبعد ظهور تلك العلامات التى شوهت رقبتها، قالت جين لـ "ديلى ميل" البريطانية إنها لا تفضل الخروج حتى لا يراها أحد بسبب ظهور مئات البقع الحمراء والندوب.

وعلى إثرها حذر متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، بضرورة أخذ وقت كافى للتفكير ومتابعة سيرة الطبيب ومدى آمان العملية عند أى إجراء تجميلى.