الصين تبتكر أول سيارة أجرة بدون سائق (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقا للتقارير العالمية، فالشركة تعمل على توفير تكلفة السائقين لإحداث طفرة تكنولوجية باسم التاكسى الآلى أو روبوت تاكسى، وتم تطبيق هذا الاختراع فى مدينتين صينيتين "ووهان وتشونجتشينج".

ابتكار تاكسى آلى فى الصين

وقدمت الشركة 10 سيارات كتجربة لهذا الاختراع مقسمة بين مدينتي "ووهان وتشونجتشينج"، وتعتبر ووهان المدينة الأشهر خلال عامى 2019 و2020 لارتفاع إصابات كورونا داخلها بشكل جعل الدخول أو الخروج من المدينة أمر مستحيل.

وأعلنت عدد من الشركات الصينية رغبتها فى الدخول فى شركة مع شركة "بايدو" صاحبة فكرة الاختراع، خاصة بعد إعلانها بعض معايير الأمان التى هاجمها بعض الشركات بسببها.

الولايات المتحدة تنافس الصين فى اختراعها الجديد

وأصدرت السلطات الصينية، عددا من من التصاريح للسيارات التجريبية والتى تسمح للسيارات بالعمل وفرض رسومها فى داخل المدينتين.

أما فى الولايات المتحدة، أعلنت إحدى الشركات الأمريكية ابتكارها سيارات على نفس المنوال تسير بدون موظف بشرى.

ومن ناحية أخرى، زعمت الشركة الصينية الأم، صاحبة الاختراع أنها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء سيارات الأجرة بدون موظف بشرى، مشيرة إلى أنها قامت بتشغيل 197 ألف رحلة بدون سائق.